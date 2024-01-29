Беспилотник самолётного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

По информации канала, беспилотник упал на территорию завода сегодня, 29 января, в 06:39 утра. В результате падения часть территории загорелась. В настоящее время пожар ликвидирован. При этом о погибших и пострадавших не сообщается. На место прибыли экстренные службы. Предположительно, дрон мог перевозить на себе взрывчатку.