Беспилотник самолётного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
Беспилотный летательный аппарат самолётного типа совершил атаку на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации канала, беспилотник упал на территорию завода сегодня, 29 января, в 06:39 утра. В результате падения часть территории загорелась. В настоящее время пожар ликвидирован. При этом о погибших и пострадавших не сообщается. На место прибыли экстренные службы. Предположительно, дрон мог перевозить на себе взрывчатку.
Ранее Лайф писал, что ещё один беспилотник самолётного типа был уничтожен над Брянской областью. В Минобороны РФ отметили, что БПЛА ликвидировали дежурные средства ПВО. О пострадавших не сообщалось.
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