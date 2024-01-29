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29 января, 07:25

Беспилотник самолётного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле

Беспилотный летательный аппарат самолётного типа совершил атаку на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, беспилотник упал на территорию завода сегодня, 29 января, в 06:39 утра. В результате падения часть территории загорелась. В настоящее время пожар ликвидирован. При этом о погибших и пострадавших не сообщается. На место прибыли экстренные службы. Предположительно, дрон мог перевозить на себе взрывчатку.

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Ранее Лайф писал, что ещё один беспилотник самолётного типа был уничтожен над Брянской областью. В Минобороны РФ отметили, что БПЛА ликвидировали дежурные средства ПВО. О пострадавших не сообщалось.

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Getty Images / Alxpin

Ян Поланин
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