Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Семь "Вампиров" и "Хаймарсов" поймала российская ПВО за сутки

Семь "Вампиров" и "Хаймарсов" поймала российская ПВО за сутки

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника в небе над регионом. Пострадавших нет, однако обломки частично повредили штукатурку на одном из жилых домов.