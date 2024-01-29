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29 января, 04:22

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Брянской областью. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

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Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника в небе над регионом. Пострадавших нет, однако обломки частично повредили штукатурку на одном из жилых домов.

Обложка ©

Getty Images / Benjamin Shearn

Оксана Попова
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