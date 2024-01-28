Украинский беспилотник самолётного типа сбили в Брянской области
Губернатор Богомаз: Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Киевский режим вновь попытался совершить террористическую атаку на территории России с применением БПЛА. Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале, в воскресенье, 28 января, системы ПВО успешно сбили в небе над регионом вражеский беспилотник.
"БПЛА самолётного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны. Пострадавших нет", — отметил Богомаз.
По его словам, обломки сбитого дрона частично повредили штукатурку на одном из жилых домов. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне Лайф сообщал, что украинский дрон-камикадзе сбросил взрывчатку на жилой дом под Белгородом. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал. Однако в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, а также снесён забор.
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