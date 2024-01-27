ВСУ ударили по машинам волонтёров под Херсоном

ВСУ с помощью беспилотников ударили по машинам волонтёров в центре Новой Каховки, в результате случившегося пострадала пожилая женщина. Об этом заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Момент удара ВСУ по машине волонтёров в Новой Каховке. Видео © Telegram / Андрей Алексеенко

"Нацисты средь бела дня ударили дронами по машинам волонтёров у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре города. Тяжёлые ранения получила 70-летняя женщина. Сейчас врачи делают всё, чтобы её спасти", — написал он в телеграм-канале.







Момент атаки попал на камеры наблюдения. На видео запечатлено, как рядом с автомобилем проходит женщина. Алексеенко опубликовал фото с последствиями обстрела города — у машин выбиты окна, на дороге разбросаны осколки.