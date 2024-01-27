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27 января, 11:45

Семь "Вампиров" и "Хаймарсов" поймала российская ПВО за сутки

МО РФ: Силы ПВО сбили семь реактивных снарядов залпового огня HIMARS и Vampire

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и семь реактивных снарядов залпового огня HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Золотарёвка Луганской Народной Республики, Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Новая Маячка и Песчановка Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что ракетные войска, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 102 районах.

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Ранее Минобороны показало видео боевой работы штурмовика Су-25 на Донецком направлении. Самолёт нанёс удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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