Семь "Вампиров" и "Хаймарсов" поймала российская ПВО за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и семь реактивных снарядов залпового огня HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Золотарёвка Луганской Народной Республики, Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Новая Маячка и Песчановка Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что ракетные войска, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 102 районах.