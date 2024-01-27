Семь "Вампиров" и "Хаймарсов" поймала российская ПВО за сутки
МО РФ: Силы ПВО сбили семь реактивных снарядов залпового огня HIMARS и Vampire
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и семь реактивных снарядов залпового огня HIMARS и Vampire. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Золотарёвка Луганской Народной Республики, Спорное, Белогоровка, Клещеевка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Новая Маячка и Песчановка Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Также в Минобороны отметили, что ракетные войска, оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ поразили живую силу и военную технику противника в 102 районах.
Ранее Минобороны показало видео боевой работы штурмовика Су-25 на Донецком направлении. Самолёт нанёс удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин