Минобороны: ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области

Российские военные за сутки поразили зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, а также склады горючего и авиационных средств поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 27 января.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях", — указано в сообщении оборонного ведомства.