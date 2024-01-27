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27 января, 11:32

Минобороны: ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 в Черкасской области

Российские военные за сутки поразили зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, а также склады горючего и авиационных средств поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Кировоградской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 27 января.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях", указано в сообщении оборонного ведомства.

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет для ВСУ
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет для ВСУ

А ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) с начала СВО. Также были ликвидированы 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7736 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Дарья Нарыкова
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