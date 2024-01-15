Минобороны: ВС РФ уничтожили 450 зенитных ракетных комплексов ВСУ с начала СВО

Российские войска уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 15 января.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и другие боевые бронированные машины", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Также были ликвидированы 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7736 орудий полевой артиллерии и миномётов, 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники.