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15 января, 12:29

Минобороны: ВС РФ уничтожили 450 зенитных ракетных комплексов ВСУ с начала СВО

Российские войска уничтожили 450 украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 15 января.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолётов, 265 вертолётов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и другие боевые бронированные машины", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Также были ликвидированы 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7736 орудий полевой артиллерии и миномётов, 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 200 военных и танк
ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 200 военных и танк

А ранее Лайф писал, что российские военные поразили ракетно-артиллерийский склад одной из аэромобильных бригад ВСУ. Это произошло у города Курахово Донецкой Народной Республики.

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ТАСС / Александр Река

Дарья Нарыкова
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