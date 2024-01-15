ВСУ за сутки потеряли на Донецком направлении более 200 военных и танк

Украинские войска за сутки потеряли более 200 военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также противник потерял танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр, 13 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". По данным МО РФ, подразделения Южной группировки войск ударами авиации и огнём артиллерии наносили поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Весёлое, Раздоловка, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики.