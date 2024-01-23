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ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет для ВСУ

23 января, 10:21
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет для ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по местам производства ракет для ВСУ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Утром 23 января российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам производства ракет и боеприпасов для ВСУ. Цель достигнута, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня утром ВС РФ нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества", — говорится в сообщении ведомства.

Пушилин рассказал, на каком расстоянии ВСУ находятся от Донецка
Пушилин рассказал, на каком расстоянии ВСУ находятся от Донецка

Напомним, что сегодня, 23 января, рано утром серия взрывов произошла в разных частях Украины, в частности в Киеве, Харькове, Сумах, Павлограде. Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. При этом в Кремле сообщили, что ракетный удар российских Вооружённых сил по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на террористический акт ВСУ, ударивших по мирным жителям на рынке в Донецке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что наши военные не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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