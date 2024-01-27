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27 января, 03:25

Минобороны показало видео боевой работы штурмовика Су-25 на Донецком направлении

Минобороны: Су-25 ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Российские военные продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Министерство обороны РФ, опубликовавшее видеозапись с места событий, штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям Вооружённых сил Украины, расположившимся на Донецком направлении.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, экипажи штурмовиков нанесли в этом районе удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ. В дальнейшем лётчики выполнили противоракетное маневрирование, отстреляли теплоловушки и вернулись к месту дислокации.

"После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку. По докладам с земли передового авиационного наводчика, цели поражены", — рассказал лётчик Су-25 с позывным Трактор.

ВС РФ за неделю нанесли 13 высокоточных ударов по военным объектам на Украине
ВС РФ за неделю нанесли 13 высокоточных ударов по военным объектам на Украине

Ранее Лайф писал, что за неделю российские военные взяли в плен 35 бойцов Вооружённых сил Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, из них 16 человек — на Краснолиманском направлении.

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Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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