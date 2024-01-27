Минобороны показало видео боевой работы штурмовика Су-25 на Донецком направлении
Минобороны: Су-25 ВКС РФ поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Российские военные продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Министерство обороны РФ, опубликовавшее видеозапись с места событий, штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям Вооружённых сил Украины, расположившимся на Донецком направлении.
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ
По данным ведомства, экипажи штурмовиков нанесли в этом районе удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ. В дальнейшем лётчики выполнили противоракетное маневрирование, отстреляли теплоловушки и вернулись к месту дислокации.
"После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку. По докладам с земли передового авиационного наводчика, цели поражены", — рассказал лётчик Су-25 с позывным Трактор.
Ранее Лайф писал, что за неделю российские военные взяли в плен 35 бойцов Вооружённых сил Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, из них 16 человек — на Краснолиманском направлении.