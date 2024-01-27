Минобороны показало видео боевой работы штурмовика Су-25 на Донецком направлении

Российские военные продолжают атаковать противника в зоне проведения специальной военной операции. Как передаёт Министерство обороны РФ, опубликовавшее видеозапись с места событий, штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям Вооружённых сил Украины, расположившимся на Донецком направлении.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, экипажи штурмовиков нанесли в этом районе удар неуправляемыми ракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ. В дальнейшем лётчики выполнили противоракетное маневрирование, отстреляли теплоловушки и вернулись к месту дислокации.

"После выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, посадку. По докладам с земли передового авиационного наводчика, цели поражены", — рассказал лётчик Су-25 с позывным Трактор.