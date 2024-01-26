В Минобороны назвали число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Российские военные за неделю взяли в плен 35 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), 16 человек из которых — на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 26 января.

"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек — на Краснолиманском направлении", — говорится в сообщении оборонного ведомства.