В Минобороны назвали число сдавшихся в плен украинских военных за неделю
Минобороны России: ВС РФ взяли в плен 35 бойцов ВСУ в течение недели
Российские военные за неделю взяли в плен 35 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), 16 человек из которых — на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 26 января.
"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек — на Краснолиманском направлении", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
А ранее Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении. Украинские военные не могли сбежать, так как поля были заминированы.
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