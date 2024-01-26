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26 января, 14:55

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен украинских военных за неделю

Минобороны России: ВС РФ взяли в плен 35 бойцов ВСУ в течение недели

Российские военные за неделю взяли в плен 35 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), 16 человек из которых — на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу, 26 января.

"В течение недели сдались в плен 35 украинских военнослужащих, из которых 16 человек — на Краснолиманском направлении", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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А ранее Минобороны опубликовало видео сдачи в плен бойцов ВСУ на Запорожском направлении. Украинские военные не могли сбежать, так как поля были заминированы.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Дарья Нарыкова
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