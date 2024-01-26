ВС РФ за неделю нанесли 13 высокоточных ударов по военным объектам на Украине

Российские войска за неделю нанесли 13 высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по аэродромам и пунктам дислокации иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

"С 20 по 26 января ВС РФ нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Кроме того, поражались арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наёмников", — говорится в заявлении ведомства.