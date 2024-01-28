Украинский дрон-камикадзе атаковал экскаватор под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе на окраине села Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что у мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.