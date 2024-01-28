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28 января, 16:03

Украинский дрон-камикадзе атаковал экскаватор под Белгородом

Гладков: Дрон ВСУ атаковал экскаватор в селе Колотиловка, есть раненый

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе на окраине села Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что у мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

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А ранее Лайф писал, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в селе Антоновка. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, а также снесён забор.

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Дарья Нарыкова
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