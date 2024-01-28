Украинский дрон-камикадзе атаковал экскаватор под Белгородом
Гладков: Дрон ВСУ атаковал экскаватор в селе Колотиловка, есть раненый
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали экскаватор с помощью дрона-камикадзе на окраине села Колотиловка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате взрыва пострадал рабочий. Бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал Гладков в телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что у мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
А ранее Лайф писал, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в селе Антоновка. К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, а также снесён забор.
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