Газопровод и ЛЭП повреждены при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом
ВСУ попытались одновременно атаковать дронами-камикадзе сёла Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. Взрывами беспилотников повреждены автомобили, газопровод и линия электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.
"Сразу два населённых пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка взрывом повреждены КамАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц", — уточнил руководитель области.
Представители оперативных и аварийных служб уже работают на местах, устраняются последствия атак.
А накануне беспилотник рухнул на территории НПЗ в Ярославле. Он был запущен из Черниговской области Украины. После падения произошёл пожар, который оперативно потушили. Позже выяснилось, что четыре беспилотника-камикадзе летели на крайне низких высотах по руслам рек, чтобы их не заметили средства ПВО.
Getty Images / Scott Peterson