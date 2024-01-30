Газопровод и ЛЭП повреждены при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

ВСУ попытались одновременно атаковать дронами-камикадзе сёла Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. Взрывами беспилотников повреждены автомобили, газопровод и линия электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

"Сразу два населённых пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка взрывом повреждены КамАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц", — уточнил руководитель области.