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30 января, 13:13

Газопровод и ЛЭП повреждены при атаке дронов-камикадзе ВСУ под Белгородом

ВСУ попытались одновременно атаковать дронами-камикадзе сёла Мокрая Орловка и Дроновка Белгородской области. Взрывами беспилотников повреждены автомобили, газопровод и линия электроснабжения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.

"Сразу два населённых пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет. В селе Мокрая Орловка взрывом повреждены КамАЗ и линия газоснабжения. В селе Дроновка взрывом повреждены экскаватор и линия электроснабжения, без света остаются абоненты двух улиц", — уточнил руководитель области.

Представители оперативных и аварийных служб уже работают на местах, устраняются последствия атак.

Жительница села Мокрая Орловка получила порезы лица и рук из-за обстрела ВСУ
Жительница села Мокрая Орловка получила порезы лица и рук из-за обстрела ВСУ

А накануне беспилотник рухнул на территории НПЗ в Ярославле. Он был запущен из Черниговской области Украины. После падения произошёл пожар, который оперативно потушили. Позже выяснилось, что четыре беспилотника-камикадзе летели на крайне низких высотах по руслам рек, чтобы их не заметили средства ПВО.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Андрей Бражников
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