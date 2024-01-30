Стали известны подробности передвижения "стаи" дронов, запущенных по заводу в Ярославле

Четыре беспилотника-камикадзе, которые были запущены по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, летели на крайне низких частотах по руслам рек, чтобы их не заметили средства ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По его информации, БПЛА держали дистанцию между друг другом около километра. Они успели пролететь через Смоленскую область, Национальный парк Завидово, после чего передвигались по руслу Волги в районе Тверской области. В сторону Ярославля они повернули, пролетая административный центр Угличского района. Примечательно, что три дрона упали в лесах и на замёрзший лёд, столкнувшись с неполадками. Достигнуть пункта назначения удалось только одному беспилотнику, на котором обнаружили три килограмма взрывчатки.