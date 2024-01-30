Регион

Уведомления отключены

30 января, 06:41

Стали известны подробности передвижения "стаи" дронов, запущенных по заводу в Ярославле

SHOT: Дроны, запущенные по НПЗ в Ярославле, летели на крайне низких частотах

БПЛА, упавший в Ярославле. Обложка © t.me / SHOT

БПЛА, упавший в Ярославле. Обложка © t.me / SHOT

Четыре беспилотника-камикадзе, которые были запущены по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле, летели на крайне низких частотах по руслам рек, чтобы их не заметили средства ПВО. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, БПЛА держали дистанцию между друг другом около километра. Они успели пролететь через Смоленскую область, Национальный парк Завидово, после чего передвигались по руслу Волги в районе Тверской области. В сторону Ярославля они повернули, пролетая административный центр Угличского района. Примечательно, что три дрона упали в лесах и на замёрзший лёд, столкнувшись с неполадками. Достигнуть пункта назначения удалось только одному беспилотнику, на котором обнаружили три килограмма взрывчатки.

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью
Российские силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью

Ранее Лайф писал, что беспилотник рухнул на территории НПЗ в Ярославле накануне, 29 января. Он был запущен с территории Черниговской области Украины. О пострадавших и разрушениях не сообщается. После падения произошёл пожар, который оперативно потушили.

Ян Поланин
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ярославская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров