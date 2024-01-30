Российские силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью

Российские силы противовоздушной обороны поразили беспилотник над Тульской областью сегодня утром, 30 января. Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.

Как уточнили в Минобороны РФ, за минувшую ночь над территорией Российской Федерации были перехвачены и уничтожены более 20 беспилотников в пяти регионах. Помимо Тульской, вражеские БПЛА были замечены над Крымом, а также в Белгородской, Брянской и Калужской областях.