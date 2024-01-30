Российские силы ПВО уничтожили беспилотник над Тульской областью
Российские силы противовоздушной обороны поразили беспилотник над Тульской областью сегодня утром, 30 января. Об этом сообщили в Министерстве по региональной безопасности.
"Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано", — говорится в сообщении ведомства.
Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал. Также обломки дрона не повредили местную инфраструктуру.
Как уточнили в Минобороны РФ, за минувшую ночь над территорией Российской Федерации были перехвачены и уничтожены более 20 беспилотников в пяти регионах. Помимо Тульской, вражеские БПЛА были замечены над Крымом, а также в Белгородской, Брянской и Калужской областях.
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