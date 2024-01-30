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30 января, 04:38

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дрон был уничтожен силами ПВО Министерства обороны над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет. По словам главы области, на месте работают оперативные и экстренные службы.

Силы ПВО уничтожили реактивные снаряды ВСУ в небе над Белгородской областью
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Накануне вечером, 29 января, над Брянской областью было уничтожено два беспилотника. Один — в Жуковском районе, второй — в Трубчевском районе. В обоих случаях пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Артур Лапсаков
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