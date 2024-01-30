Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дрон был уничтожен силами ПВО Министерства обороны над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет. По словам главы области, на месте работают оперативные и экстренные службы.