Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Украинский беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Дрон был уничтожен силами ПВО Министерства обороны над Навлинским районом. Пострадавших и разрушений нет. По словам главы области, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне вечером, 29 января, над Брянской областью было уничтожено два беспилотника. Один — в Жуковском районе, второй — в Трубчевском районе. В обоих случаях пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Обложка ©
Shutterstock