Беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства ПВО отработали в 21:50 мск. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что всё произошло в Жуковском районе. Пострадавших и разрушений нет.