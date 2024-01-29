Беспилотник сбит в небе над Брянской областью
Беспилотник сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, дежурные средства ПВО отработали в 21:50 мск. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что всё произошло в Жуковском районе. Пострадавших и разрушений нет.
А ранее Лайф публиковал фото с места падения БПЛА в Ростовской области. Подавленный средствами РЭБ дрон повредил несколько зданий в загородном лагере.
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