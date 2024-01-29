Силы ПВО уничтожили реактивные снаряды ВСУ в небе над Белгородской областью

Украинские боевики предприняли новую попытку обстрелять объекты на территории РФ, используя реактивную систему залпового огня "Ураган". Три выпущенные ракеты уничтожены в воздухе, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, дежурные средства ПВО осуществили перехват реактивных снарядов над Белгородской областью. Цели были поражены около 20:30.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ураган". Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены", — отметили в МО.