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29 января, 11:25

Лайф публикует фото с места падения БПЛА в Ростовской области

Упавший БПЛА повредил несколько зданий в загородном лагере в Ростовской области

Повреждения корпусов загородного лагеря после падения БПЛА в Ростовской области. Обложка © LIFE

Повреждения корпусов загородного лагеря после падения БПЛА в Ростовской области. Обложка © LIFE

Лайф узнал о повреждениях в результате падения сбитого российскими средствами РЭБ беспилотника на лагерь в Неклиновском районе Ростовской области. Публикуем фото с места, оказавшиеся в нашем распоряжении.

Фрагмент сбитого над Ростовской областью беспилотника. Фото © LIFE

Фрагмент сбитого над Ростовской областью беспилотника. Фото © LIFE

Другой фрагмент сбитого над Ростовской областью беспилотника. Фото © LIFE

Другой фрагмент сбитого над Ростовской областью беспилотника. Фото © LIFE

Один из повреждённых при падении БПЛА корпусов загородного лагеря. Фото © LIFE

Один из повреждённых при падении БПЛА корпусов загородного лагеря. Фото © LIFE

Один из повреждённых при падении БПЛА корпусов загородного лагеря. Фото © LIFE

Один из повреждённых при падении БПЛА корпусов загородного лагеря. Фото © LIFE

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью
Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над Брянской областью

Напомним, сегодня утром стало известно, что российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области. Аппарат упал в лагере, который в зимнее время не работает, находясь на консервации. Пострадавших в результате ЧП нет.

Юрий Лысенко
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