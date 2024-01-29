Лайф публикует фото с места падения БПЛА в Ростовской области
Упавший БПЛА повредил несколько зданий в загородном лагере в Ростовской области
Повреждения корпусов загородного лагеря после падения БПЛА в Ростовской области. Обложка © LIFE
Лайф узнал о повреждениях в результате падения сбитого российскими средствами РЭБ беспилотника на лагерь в Неклиновском районе Ростовской области. Публикуем фото с места, оказавшиеся в нашем распоряжении.
Фрагмент сбитого над Ростовской областью беспилотника. Фото © LIFE
Другой фрагмент сбитого над Ростовской областью беспилотника. Фото © LIFE
Один из повреждённых при падении БПЛА корпусов загородного лагеря. Фото © LIFE
Один из повреждённых при падении БПЛА корпусов загородного лагеря. Фото © LIFE
Напомним, сегодня утром стало известно, что российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области. Аппарат упал в лагере, который в зимнее время не работает, находясь на консервации. Пострадавших в результате ЧП нет.