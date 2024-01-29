Лайф публикует фото с места падения БПЛА в Ростовской области

Лайф узнал о повреждениях в результате падения сбитого российскими средствами РЭБ беспилотника на лагерь в Неклиновском районе Ростовской области. Публикуем фото с места, оказавшиеся в нашем распоряжении.

Напомним, сегодня утром стало известно, что российские средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области. Аппарат упал в лагере, который в зимнее время не работает, находясь на консервации. Пострадавших в результате ЧП нет.