Второй за вечер беспилотник уничтожен в Брянской области
Второй за вечер беспилотник сбит над территорией Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал глава региона.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Первый дрон был сбит в 21:50 мск в Жуковском районе. Александр Богомаз уточнял, что пострадавших и разрушений не было.
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