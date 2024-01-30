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29 января, 21:18

Второй за вечер беспилотник уничтожен в Брянской области

Второй за вечер беспилотник сбит над территорией Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал глава региона.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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Первый дрон был сбит в 21:50 мск в Жуковском районе. Александр Богомаз уточнял, что пострадавших и разрушений не было.

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Артур Лапсаков
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