Второй за вечер беспилотник уничтожен в Брянской области

Второй за вечер беспилотник сбит над территорией Брянской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Над территорией Трубчевского района уничтожен беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — написал глава региона.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.