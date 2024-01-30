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30 января, 04:45

Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 21 украинский дрон в пяти регионах

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник в пяти регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одиннадцать из них сбили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Ранее Лайф рассказывал, что силы ПВО уничтожили реактивные снаряды ВСУ в небе над Белгородской областью. Цели были поражены около 20:30 29 января.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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