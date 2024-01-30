Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 21 украинский дрон в пяти регионах

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник в пяти регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Одиннадцать из них сбили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.