Средства ПВО за ночь сбили и перехватили 21 украинский дрон в пяти регионах
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник в пяти регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать из них сбили и перехватили над Крымом, пять — над Белгородской областью, три — над Брянской, по одному — над Калужской и Тульской областями. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.
Ранее Лайф рассказывал, что силы ПВО уничтожили реактивные снаряды ВСУ в небе над Белгородской областью. Цели были поражены около 20:30 29 января.
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ТАСС / Николай Гынгазов