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1 февраля, 03:27

ПВО нейтрализовала пять беспилотников над Белгородской и Курской областями

Четыре беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области минувшей ночью. Ещё один дрон сбит в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (4 БпЛА) и Курской (1 БпЛА) областей", — сказано в телеграм-канале ведомства.

Как уточнил в телеграм-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков, две воздушные цели были сбиты в Яковлевском городском округе на подлёте к городу Строитель.

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Средства ПВО работали над Белгородской областью и 31 января. Тогда они смогли уничтожить один украинский беспилотник.

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Getty Images / Alxpin

Артур Лапсаков
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