Минобороны: ПВО уничтожила 20 украинских ракет в небе над Крымом и Чёрным морем
Российские средства ПВО сбили семнадцать украинских авиабомб над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымом. Об отражении атаки на полуостров сообщили в Минобороны РФ.
"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО семнадцать украинских ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымским полуостровом", — уточнили в ведомстве.
Обломки сбитых украинских ракет упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму. О пострадавших Минобороны не сообщает, повреждений авиационной техники из-за упавших обломков нет.
Несколькими часами ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта. В городе сработала система ПВО, экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности. Позже стало известно, что над Севастополем сбили воздушную цель. Обломки упали в частном секторе города.
ТАСС / Сергей Мальгавко