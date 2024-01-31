Минобороны: ПВО уничтожила 20 украинских ракет в небе над Крымом и Чёрным морем

Российские средства ПВО сбили семнадцать украинских авиабомб над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымом. Об отражении атаки на полуостров сообщили в Минобороны РФ.

"Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО семнадцать украинских ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымским полуостровом", — уточнили в ведомстве.