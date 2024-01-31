Губернатор Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО, службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и призвал жителей сохранять спокойствие.

"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — сказано в публикации градоначальника.