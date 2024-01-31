Регион

Уведомления отключены

31 января, 14:55

Губернатор Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО, службы приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев и призвал жителей сохранять спокойствие.

"В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности", сказано в публикации градоначальника.

Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский беспилотник
Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский беспилотник

Напомним, ранее сегодня в Севастополе уже была объявлена воздушная тревога. Жителям рекомендовали укрыться, а движение транспорта по городу было приостановлено.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • михаилразвожаев
  • Происшествия
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров