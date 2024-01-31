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31 января, 13:36
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В Севастополе объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Информацию об этом подтвердил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Жителей и гостей города-героя просят соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

При нахождении в многоквартирном доме, если человек не знает о месте нахождения ближайшего укрытия, рекомендуется плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. Укрыться советуют в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

В связи с воздушной тревогой движение транспорта в городе остановлено.

"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", — информирует телеграм-канал "Транспорт Севастополя".

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Напомним, что ранее сирены воздушной тревоги звучали в Севастополе и 22 и 21 января. Также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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