В Севастополе объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Информацию об этом подтвердил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Жителей и гостей города-героя просят соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

При нахождении в многоквартирном доме, если человек не знает о месте нахождения ближайшего укрытия, рекомендуется плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. Укрыться советуют в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.

В связи с воздушной тревогой движение транспорта в городе остановлено.

"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", — информирует телеграм-канал "Транспорт Севастополя".