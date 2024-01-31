В Севастополе объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта
В Севастополе объявлена воздушная тревога. Информацию об этом подтвердил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. Жителей и гостей города-героя просят соблюдать осторожность и не поддаваться панике.
При нахождении в многоквартирном доме, если человек не знает о месте нахождения ближайшего укрытия, рекомендуется плотно закрыть окна и в дальнейшем к ним не подходить, перекрыть газ и воду, отключить электричество. Укрыться советуют в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна.
В связи с воздушной тревогой движение транспорта в городе остановлено.
"Уважаемые пассажиры, морской и наземный общественный транспорт прекращает движение", — информирует телеграм-канал "Транспорт Севастополя".
Напомним, что ранее сирены воздушной тревоги звучали в Севастополе и 22 и 21 января. Также сообщалось о приостановке движения по Крымскому мосту.
ТАСС / Сергей Мальгавко