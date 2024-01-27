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27 января, 05:46

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Развожаев: Громкие звуки в Севастополе вызваны учениями с гранатомётами

Громкие звуки в Севастополе вызваны учениями расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что в городе всё спокойно.

"Громкие звуки, которые были слышны в центре города, — это военные проводили тренировку расчётов ППДО со стрельбой из гранатомётов", — написал он в телеграм-канале.

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На оборонном заводе в Азербайджане прогремел взрыв из-за удара кувалдой по 120-мм снаряду

Ранее жители ленинградского Выборга забили тревогу из-за мощного взрыва неподалёку от города. На опубликованном в Сети видео — столб дыма, поднимающийся над горизонтом. Однако, пояснили в МЧС, хлопок вызван плановыми работами по добыче гранитной крошки.

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Unsplash

Матвей Константинов
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