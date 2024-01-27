Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города

Громкие звуки в Севастополе вызваны учениями расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), заявил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что в городе всё спокойно.

"Громкие звуки, которые были слышны в центре города, — это военные проводили тренировку расчётов ППДО со стрельбой из гранатомётов", — написал он в телеграм-канале.