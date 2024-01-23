На оборонном заводе в Азербайджане прогремел взрыв из-за удара кувалдой по 120-мм снаряду

Взрыв произошёл на предприятии "Араз" Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, в 100 км от Баку. Как сообщает Генпрокуратура республики, в результате пострадало три человека.

По данным ведомства, взрыв прогремел в результате удара по 120-мм снаряду миномёта. Работник достал кувалду и несколько раз ударил по боеприпасу, чтобы посмотреть, что внутри.