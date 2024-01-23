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23 января, 12:47

На оборонном заводе в Азербайджане прогремел взрыв из-за удара кувалдой по 120-мм снаряду

На заводе Миноборонпрома Азербайджана произошёл взрыв

Взрыв произошёл на предприятии "Араз" Министерства оборонной промышленности Азербайджана в Ширванском районе, в 100 км от Баку. Как сообщает Генпрокуратура республики, в результате пострадало три человека.

По данным ведомства, взрыв прогремел в результате удара по 120-мм снаряду миномёта. Работник достал кувалду и несколько раз ударил по боеприпасу, чтобы посмотреть, что внутри.

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А ранее Лайф рассказывал, как житель Тулы получил серьёзную травму руки, когда собирал гранату. 51-летний мужчина решил самостоятельно собрать взрывное устройство из корпуса и запала, однако последний в какой-то момент взорвался в его руке.

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Александра Вишнякова
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