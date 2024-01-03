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3 января, 14:37

Судимый за захват заложников туляк устроил взрыв в доме, когда собирал гранату

Житель Тулы получил серьёзную травму руки, когда собирал гранату. По данным SHOT, оглушительный взрыв произошёл днём 2 января в квартире жилого дома на улице Плеханова: 51-летний мужчина решил самостоятельно собрать взрывное устройство из корпуса и запала, однако последний в какой-то момент взорвался в его руке.

На данный момент туляк госпитализирован с минно-взрывной травмой левой кисти, за его руку борются врачи. Полиция разбирается, как и зачем мужчина приобрёл части гранаты. К слову, в начале девяностых он был судим за захват заложников. Полиция выясняет, каким образом и для каких целей мужчина приобрёл составные части гранаты.

Участковый голыми руками обезоружил мужчину с гранатой в Белгородской области
Участковый голыми руками обезоружил мужчину с гранатой в Белгородской области

Ранее район в центре Владивостока оцепили из-за гранаты. Однако прибывшие на место специалисты выяснили, что она страйкбольная. Игрушечный боеприпас утилизировали.

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Матвей Константинов
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