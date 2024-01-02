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Район в центре Владивостока оцепили из-за найденной страйкбольной гранаты

Во Владивостоке район на улице Алеутской оцепили из-за подозрительного предмета

2 января, 07:15
Во Владивостоке полиция оцепила место с подозрительным предметом. Обложка © Shutterstock

Во Владивостоке полиция оцепила место с подозрительным предметом. Обложка © Shutterstock

В центре Владивостока был обнаружен подозрительный предмет, территорию оцепили, а на место прибыла бригада взрывотехников. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"В районе улицы Алеутской во Владивостоке был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшими на место происшествия полицейскими и специалистами-взрывотехниками установлено, что это страйкбольная граната", — уточнили в ведомстве.

Предмет был изъят и отправлен на утилизацию. Сейчас полицейское оцепление в центре города уже снято, автодорожное движение восстановлено.

В Севастополе сотрудник СДЭК нашёл две гранаты во время досмотра посылки
В Севастополе сотрудник СДЭК нашёл две гранаты во время досмотра посылки

Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство было обнаружено на железнодорожной подстанции в Ярославле. Сапёры изучили предмет с лампочками, после чего уничтожили его в специальном контейнере. Обломки СВУ отправлены на экспертизу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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