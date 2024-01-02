Район в центре Владивостока оцепили из-за найденной страйкбольной гранаты
Во Владивостоке район на улице Алеутской оцепили из-за подозрительного предмета
Во Владивостоке полиция оцепила место с подозрительным предметом. Обложка © Shutterstock
В центре Владивостока был обнаружен подозрительный предмет, территорию оцепили, а на место прибыла бригада взрывотехников. Об этом сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"В районе улицы Алеутской во Владивостоке был обнаружен подозрительный предмет. Прибывшими на место происшествия полицейскими и специалистами-взрывотехниками установлено, что это страйкбольная граната", — уточнили в ведомстве.
Предмет был изъят и отправлен на утилизацию. Сейчас полицейское оцепление в центре города уже снято, автодорожное движение восстановлено.
Ранее сообщалось, что самодельное взрывное устройство было обнаружено на железнодорожной подстанции в Ярославле. Сапёры изучили предмет с лампочками, после чего уничтожили его в специальном контейнере. Обломки СВУ отправлены на экспертизу.