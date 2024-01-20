Регион

Уведомления отключены

19 января, 22:20

Вся семья с тремя детьми погибла в Махачкале после случившегося на днях взрыва газа

Число погибших от взрыва газа в частном доме в Махачкале выросло до пяти

До пяти человек увеличилось число жертв взрыва газа в частном доме в Махачкале. Родители погибших детей, находившиеся в тяжёлом состоянии, скончались в реанимации ожогового центра. Об этом информировала Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского.

"Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла" — говорится в сообщении медицинского учреждения.

Работа следователей на месте взрыва газа. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Напомним 18 января в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале произошёл взрыв газа. Дети двух и четырёх лет скончались, двое взрослых и пятилетняя девочка оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что ребёнок скончался.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров