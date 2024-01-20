Вся семья с тремя детьми погибла в Махачкале после случившегося на днях взрыва газа
Число погибших от взрыва газа в частном доме в Махачкале выросло до пяти
До пяти человек увеличилось число жертв взрыва газа в частном доме в Махачкале. Родители погибших детей, находившиеся в тяжёлом состоянии, скончались в реанимации ожогового центра. Об этом информировала Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского.
"Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла" — говорится в сообщении медицинского учреждения.
Работа следователей на месте взрыва газа. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан
Напомним 18 января в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале произошёл взрыв газа. Дети двух и четырёх лет скончались, двое взрослых и пятилетняя девочка оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что ребёнок скончался.
Кадр из видео Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан