Вся семья с тремя детьми погибла в Махачкале после случившегося на днях взрыва газа

До пяти человек увеличилось число жертв взрыва газа в частном доме в Махачкале. Родители погибших детей, находившиеся в тяжёлом состоянии, скончались в реанимации ожогового центра. Об этом информировала Республиканская клиническая больница им. А.В. Вишневского.

"Несмотря на все старания комбустиологов и своевременно оказанную медицинскую помощь, вся семья погибла" — говорится в сообщении медицинского учреждения.

Работа следователей на месте взрыва газа. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан