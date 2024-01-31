Регион

Уведомления отключены

31 января, 11:00

Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

"Уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населённых пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Харцызск Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", — говорится в сообщении.

Также ПВО сбила девять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

ВСУ запустили четыре беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле
ВСУ запустили четыре беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославле

А ранее сегодня ночью украинский беспилотник был уничтожен в небе над Псковской областью. По данным МО РФ, сработали дежурные средства ПВО.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров