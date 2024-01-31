Российская ПВО за сутки сбила 81 украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 81 беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
"Уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населённых пунктов Петровское, Токаревка Харьковской области, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Харцызск Донецкой Народной Республики, Жовтневое, Орлянское Запорожской области и Новая Каховка Херсонской области", — говорится в сообщении.
Также ПВО сбила девять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.
А ранее сегодня ночью украинский беспилотник был уничтожен в небе над Псковской областью. По данным МО РФ, сработали дежурные средства ПВО.
Vk / Минобороны России