Осколки ракеты, которую сбили силы ПВО, упали в частном секторе Севастополя

Осколки украинской ракеты, которую сбили силы ПВО над Севастополем, упали в частном секторе в районе Фёдоровской улицы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, никто не пострадал.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

"ПВО продолжает работу. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", — проинформировал губернатор.