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31 января, 15:49

Осколки ракеты, которую сбили силы ПВО, упали в частном секторе Севастополя

Осколки украинской ракеты, которую сбили силы ПВО над Севастополем, упали в частном секторе в районе Фёдоровской улицы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, никто не пострадал.

Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

"ПВО продолжает работу. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", проинформировал губернатор.

Губернатор Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО

Напомним, что ранее в среду в Севастополе была объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта. В городе сработала система ПВО, экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности. А позже стало известно, что над Севастополем сбили воздушную цель.

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Vk / Минобороны России

Марина Калегина
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