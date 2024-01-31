Осколки ракеты, которую сбили силы ПВО, упали в частном секторе Севастополя
Осколки украинской ракеты, которую сбили силы ПВО над Севастополем, упали в частном секторе в районе Фёдоровской улицы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, никто не пострадал.
Жителей и гостей города-героя просят сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
"ПВО продолжает работу. Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", — проинформировал губернатор.
Напомним, что ранее в среду в Севастополе была объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта. В городе сработала система ПВО, экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности. А позже стало известно, что над Севастополем сбили воздушную цель.
Vk / Минобороны России