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В Севастополе объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта

Самолёты-разведчики НАТО заметили около Крыма перед атакой ВСУ на Севастополь

31 января, 16:47
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed P-3 ("Локхид П-3"). Обложка © Shutterstock

Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed P-3 ("Локхид П-3"). Обложка © Shutterstock

За два часа до сегодняшней воздушной атаки на Севастополь вблизи полуострова были замечены разведывательные самолёты Британии, Италии и США. Такие данные следуют из анализа информации портала Flightradar24.com.

Так, вблизи Черноморского побережья над Румынией кружили американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС, британский борт-шпион RC-135W Rivet Joint и итальянский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. Появившись у Крыма, разведчики через какое-то время взяли обратный курс.

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Напомним, что сегодня, 31 января, в Севастополе была объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта. В городе сработала система ПВО, экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности. Позже стало известно, что над Севастополем сбили воздушную цель. Обломки упали в частном секторе города.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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