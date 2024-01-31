Самолёты-разведчики НАТО заметили около Крыма перед атакой ВСУ на Севастополь
Американский высотный самолёт-разведчик Lockheed P-3 ("Локхид П-3"). Обложка © Shutterstock
За два часа до сегодняшней воздушной атаки на Севастополь вблизи полуострова были замечены разведывательные самолёты Британии, Италии и США. Такие данные следуют из анализа информации портала Flightradar24.com.
Так, вблизи Черноморского побережья над Румынией кружили американский противолодочный самолёт P-8A Poseidon ВМС, британский борт-шпион RC-135W Rivet Joint и итальянский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения. Появившись у Крыма, разведчики через какое-то время взяли обратный курс.
Напомним, что сегодня, 31 января, в Севастополе была объявлена воздушная тревога и остановлено движение транспорта. В городе сработала система ПВО, экстренные службы были приведены в состояние боевой готовности. Позже стало известно, что над Севастополем сбили воздушную цель. Обломки упали в частном секторе города.