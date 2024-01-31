Самолёты-разведчики НАТО заметили около Крыма перед атакой ВСУ на Севастополь

За два часа до сегодняшней воздушной атаки на Севастополь вблизи полуострова были замечены разведывательные самолёты Британии, Италии и США. Такие данные следуют из анализа информации портала Flightradar24.com.