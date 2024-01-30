Глава ЦРУ считает, что 2024 год станет для Украины тяжёлым испытанием

2024 год станет испытанием на выносливость для Украины на фоне остановки помощи со стороны Вашингтона. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs написал глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По мнению директора ЦРУ, Запад должен продолжать помогать Киеву. Он считает, что для США эта помощь была "скромной инвестицией" — менее 5% оборонного бюджета страны — но в то же время она давала геополитические преимущества. А вот отказ от помощи ВСУ стал бы для Вашингтона "голом в свои ворота исторического масштаба".