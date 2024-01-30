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30 января, 13:49

Глава ЦРУ считает, что 2024 год станет для Украины тяжёлым испытанием

2024 год станет испытанием на выносливость для Украины на фоне остановки помощи со стороны Вашингтона. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs написал глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По мнению директора ЦРУ, Запад должен продолжать помогать Киеву. Он считает, что для США эта помощь была "скромной инвестицией" — менее 5% оборонного бюджета страны — но в то же время она давала геополитические преимущества. А вот отказ от помощи ВСУ стал бы для Вашингтона "голом в свои ворота исторического масштаба".

"Продолжение поставок оружия укрепит позиции Украины, если появится возможность для серьезных переговоров", — заявил Бернс.

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А ранее в CNN раскрыли прогноз американской разведки о сроках завершения конфликта на Украине. При этом, по их мнению, это случится быстрее, если американские власти поставят окончательную точку в вопросах поддержки Киева.

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Getty Images / Anadolu

Александра Вишнякова
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