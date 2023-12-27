Бомба для Зеленского: Экс-агент ЦРУ раскрыл шокирующий план США по Украине

Американское правительство от отчаяния рассматривает возможность передачи Украине маленькой ядерной бомбы. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Для оправдания этого шага Белый дом может решиться на провокацию.

"Будет некая операция под ложным флагом. Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа маленькую ядерную бомбу (для Украины. – Прим. Лайфа)", — рассказал Макговерн в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

По его словам, именно ради такой авантюры Владимир Зеленский ездил недавно в США. Как заявил аналитик, американская "партия войны" могла вызвать Зеленского на личную встречу, чтобы поручить ему приведение плана в жизнь.

Бывший агент ЦРУ уверен, что американцы не будут выступать против такой инициативы Вашингтона, так как им "промыли мозги" по поводу РФ и президента страны Владимира Путина.