Кандидат в президенты США раскрыл, в чём Россия превосходит Америку
Рамасвами: Российское ядерное оружие превосходит американское
Российское вооружение превосходит американское. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время своего выступления на предвыборной встрече в штате Нью-Гэмпшир.
"У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас", — заявил Рамасвами.
Кандидат в президенты отметил, что сегодня российское и китайское государства являются главной угрозой для Америки. По его словам, финансируя Украину, Штаты делают сотрудничество России и Китая только крепче. Он добавил, что помощь Киеву со стороны Белого дома бессмысленна, так как Украина не показывает положительных результатов.
Ранее Лайф писал, что танки, поставленные Киеву странами Запада, не помогли украинской армии улучшить ситуацию на фронте. Эксперты считают, что командованию ВСУ теперь нужно решить, как более рационально использовать свой ограниченный арсенал натовской техники в условиях грядущей зимы.
ТАСС / EPA / CJ GUNTHER