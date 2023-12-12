Российское вооружение превосходит американское. Об этом заявил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами во время своего выступления на предвыборной встрече в штате Нью-Гэмпшир.

"У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас", — заявил Рамасвами.

Кандидат в президенты отметил, что сегодня российское и китайское государства являются главной угрозой для Америки. По его словам, финансируя Украину, Штаты делают сотрудничество России и Китая только крепче. Он добавил, что помощь Киеву со стороны Белого дома бессмысленна, так как Украина не показывает положительных результатов.