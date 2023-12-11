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Регион
Опубликовано 11 декабря 2023, 04:00
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Полковник СБУ объяснил, почему ВСУ не смогут противостоять России

Полковник СБУ Костенко убеждён, что ВСУ не конкурент ВС РФ из-за качества оружия

Вооружённые силы Украины не сравнятся по боеспособности с российскими войсками из-за превосходства вооружения у последних. Такое заявление в беседе с корреспондентами украинского телеканала НТА сделал полковник СБУ Роман Костенко.

По его словам, на ход боевых действий может повлиять много факторов, но самым основным является качество вооружения. Офицер отметил, что важно, какое это будет оружие, так как какой-нибудь пистолет-пулемёт не может сравниться с чем-нибудь серьёзным, позволяющим конкурировать с российскими войсками.

"Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим", — заявил полковник.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Москва обгоняет Киев по качеству и количеству артиллерийских установок, дальнобойных ракет и военной авиации. В то же время так называемые западные партнёры, ещё год назад убеждавшие украинцев, что они борются за демократию, отвернулись от Незалежной. Также Костенко считает, что выборы в странах Запада ослабили киевский режим.

Летающий кошмар: Какое оружие России больше всего пугает ВСУ
Летающий кошмар: Какое оружие России больше всего пугает ВСУ

Ранее Лайф писал, что в США удивились старинному вооружению, которым воюют ВСУ. Так, некоторые зарубежные СМИ сообщали, что украинские военные используют в боевых действиях оружие времён Первой мировой войны, которое было изготовлено более ста лет назад.

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Getty Images / Kostya Liberov / Libkos/

Алексей Соловьёв
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