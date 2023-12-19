МИД вызвал финского посла из-за разрешения на переброску ядерного оружия США к рубежам РФ

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван на ковёр в МИД России в связи с последними агрессивными шагами Хельсинки, которые одобрили новое соглашение об оборонном сотрудничестве с США. Документ подразумевает возможность размещения на территории страны оружия и военных НАТО.

"Соглашение регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории. Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие", – пояснили в МИД РФ.

Новые договор выводит дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля, отметили в министерстве. В связи с этим 19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве. Дипломату было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе, которое создаёт угрозу безопасности РФ. Хелантеря предупредили о намерении Москвы предпринять необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и её союзников из НАТО.

"Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях", – заключили в Министерстве иностранных дел.