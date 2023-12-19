МИД вызвал финского посла из-за разрешения на переброску ядерного оружия США к рубежам РФ
Посол Финляндии в Москве Хелантеря вызван в МИД из-за нового соглашения с США
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван на ковёр в МИД России в связи с последними агрессивными шагами Хельсинки, которые одобрили новое соглашение об оборонном сотрудничестве с США. Документ подразумевает возможность размещения на территории страны оружия и военных НАТО.
"Соглашение регламентирует количественные параметры, вопросы транспортировки и размещения военнослужащих армии США, использования ими военных баз, складирования вооружений на финской территории. Примечательно, что положения соглашения не содержат каких-либо ограничений по их видам, включая ядерное оружие", – пояснили в МИД РФ.
Новые договор выводит дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля, отметили в министерстве. В связи с этим 19 декабря в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве. Дипломату было заявлено, что российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на своей границе, которое создаёт угрозу безопасности РФ. Хелантеря предупредили о намерении Москвы предпринять необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и её союзников из НАТО.
"Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях", – заключили в Министерстве иностранных дел.
Напомним, в июле Финляндия окончательно вступила в НАТО. Но пока её присутствие в альянсе носит формальный характер. Министр обороны России Сергей Шойгу уже предупреждал, что евро-атлантическая интеграция Финляндии и Швеции является серьёзным дестабилизирующим фактором, а сам альянс, по его словам, может разместить там своё ударное вооружение.