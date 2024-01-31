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31 января, 13:18

Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью в среду, 31 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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Напомним, сегодня Минобороны сообщало, что вражеские БПЛА удалось сбить в небе над Псковской областью. Кроме того, губернатор Белгородской области заявлял, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два местных села и хутор, была повреждена ЛЭП. Кстати, за минувшие сутки над территорией России было уничтожено более 80 украинских беспилотников.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Николь Вербер
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