Российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью в среду, 31 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 15:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Напомним, сегодня Минобороны сообщало, что вражеские БПЛА удалось сбить в небе над Псковской областью. Кроме того, губернатор Белгородской области заявлял, что ВСУ с помощью дронов-камикадзе атаковали два местных села и хутор, была повреждена ЛЭП. Кстати, за минувшие сутки над территорией России было уничтожено более 80 украинских беспилотников.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин