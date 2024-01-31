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31 января, 07:58
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Момент падения дрона на территорию НПЗ в Петербурге попал на видео

Момент падения украинского дрона-камикадзе на территорию нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге попал на видео, кадры публикует "Mash на Мойке".

На них видно, что обломки беспилотника попадают в одну из цистерн, происходит задымление.

Момент падения дрона на территорию НПЗ в Петербурге. Видео © "Mash на Мойке"

Напомним, в ночь на 31 января БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Петербурге. Обломками повредило несколько цистерн и припаркованные авто, произошло возгорание, но пожар быстро потушили. Пострадавших нет. Губернатор Петербурга Александр Беглов написал в телеграм-канале, что на промышленной площадке в Невском районе произошёл некий инцидент, "потребовавший внимания силовых ведомств". Но, по его словам, существенного вреда имуществу не причинено.

Обложка ©

"Mash на Мойке"

Александра Вишнякова
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