Момент падения дрона на территорию НПЗ в Петербурге попал на видео
Момент падения украинского дрона-камикадзе на территорию нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге попал на видео, кадры публикует "Mash на Мойке".
На них видно, что обломки беспилотника попадают в одну из цистерн, происходит задымление.
Момент падения дрона на территорию НПЗ в Петербурге. Видео © "Mash на Мойке"
Напомним, в ночь на 31 января БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут" в Петербурге. Обломками повредило несколько цистерн и припаркованные авто, произошло возгорание, но пожар быстро потушили. Пострадавших нет. Губернатор Петербурга Александр Беглов написал в телеграм-канале, что на промышленной площадке в Невском районе произошёл некий инцидент, "потребовавший внимания силовых ведомств". Но, по его словам, существенного вреда имуществу не причинено.