Момент падения дрона на территорию НПЗ в Петербурге попал на видео

Момент падения украинского дрона-камикадзе на территорию нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге попал на видео, кадры публикует "Mash на Мойке".

На них видно, что обломки беспилотника попадают в одну из цистерн, происходит задымление.