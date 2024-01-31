Под Петербургом сбили украинский БПЛА, обломки упали на территорию завода

Под Петербургом был сбит украинский беспилотник. При падении аппарат повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Глухоозёрском шоссе. Оперативные службы уже прибыли к месту падения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Беспилотник пытались сбить ещё на подлёте. Когда аппарат находился в 60 километрах от Санкт-Петербурга, его атаковали из зенитного ракетного комплекса С-400.