Под Петербургом сбили украинский БПЛА, обломки упали на территорию завода
Mash: Сбитый под Петербургом БПЛА повредил цистерны нефтеперерабатывающего завода
Обстановка на нефтеперерабатывающем заводе под Петербургом. Обложка © в t.me / "Mash на Мойке"
Под Петербургом был сбит украинский беспилотник. При падении аппарат повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Глухоозёрском шоссе. Оперативные службы уже прибыли к месту падения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
Беспилотник пытались сбить ещё на подлёте. Когда аппарат находился в 60 километрах от Санкт-Петербурга, его атаковали из зенитного ракетного комплекса С-400.
А ранее Лайфу удалось узнать о повреждениях в результате падения сбитого российскими средствами РЭБ беспилотника на лагерь в Неклиновском районе Ростовской области. Мы публиковали фото с места, оказавшиеся в нашем распоряжении.