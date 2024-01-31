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31 января, 07:17

Под Петербургом сбили украинский БПЛА, обломки упали на территорию завода

Mash: Сбитый под Петербургом БПЛА повредил цистерны нефтеперерабатывающего завода

Обстановка на нефтеперерабатывающем заводе под Петербургом. Обложка © в t.me / "Mash на Мойке"

Обстановка на нефтеперерабатывающем заводе под Петербургом. Обложка © в t.me / "Mash на Мойке"

Под Петербургом был сбит украинский беспилотник. При падении аппарат повредил несколько цистерн нефтеперерабатывающего завода, расположенного на Глухоозёрском шоссе. Оперативные службы уже прибыли к месту падения. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

Беспилотник пытались сбить ещё на подлёте. Когда аппарат находился в 60 километрах от Санкт-Петербурга, его атаковали из зенитного ракетного комплекса С-400.

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А ранее Лайфу удалось узнать о повреждениях в результате падения сбитого российскими средствами РЭБ беспилотника на лагерь в Неклиновском районе Ростовской области. Мы публиковали фото с места, оказавшиеся в нашем распоряжении.

Юрий Лысенко
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