Путин подписал закон, разрешающий службам транспортной безопасности сбивать БПЛА

В новом пункте первой статьи нормативного акта теперь будет содержаться информация о том, что к БПЛА относятся беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты. Их уничтожение считается законным в том случае, если устройства предпримут попытку незаконного вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности.