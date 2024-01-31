Путин подписал закон, разрешающий службам транспортной безопасности сбивать БПЛА
Российский лидер Владимир Путин во вторник внёс изменения в закон "О транспортной безопасности". Отныне документ закрепляет понятие "беспилотные аппараты" и дозволяет работникам подразделений транспортной безопасности сбивать дроны.
В новом пункте первой статьи нормативного акта теперь будет содержаться информация о том, что к БПЛА относятся беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты. Их уничтожение считается законным в том случае, если устройства предпримут попытку незаконного вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности.
Утверждённый Путиным закон будет вступать в силу постепенно. Некоторые пункты начали действовать уже со дня подписания, тогда как оставшиеся нововведения заработают 1 апреля или 1 сентября.
А неделей ранее Путин подписал указ о едином статусе многодетной семьи в РФ. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ позволит россиянам с тремя и более детьми получать равную поддержку государства вне зависимости от места проживания.
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