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25 января, 13:24

Путин сорвал аплодисменты указом о стипендиях на встрече со студентами в Калининграде

Путин заявил о повышении президентских стипендий до 30 тысяч рублей

В России повысят президентские стипендии до 30 тысяч рублей, правительственные — до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей", — сказал он, чем вызвал бурные аплодисменты учащихся.

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А ранее Путин тепло поздравил российских студентов, аспирантов и преподавателей с Днём студенчества. По словам Путина, сейчас, когда страна наша развивается и весь мир находится в стадии фундаментальных изменений, важно чувствовать себя полноценным участником этого процесса. А для этого, отметил президент, нужно хорошо учиться.

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LIFE / Павел Баранов

Павел Баранов
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