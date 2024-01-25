Путин сорвал аплодисменты указом о стипендиях на встрече со студентами в Калининграде
Путин заявил о повышении президентских стипендий до 30 тысяч рублей
В России повысят президентские стипендии до 30 тысяч рублей, правительственные — до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей", — сказал он, чем вызвал бурные аплодисменты учащихся.
А ранее Путин тепло поздравил российских студентов, аспирантов и преподавателей с Днём студенчества. По словам Путина, сейчас, когда страна наша развивается и весь мир находится в стадии фундаментальных изменений, важно чувствовать себя полноценным участником этого процесса. А для этого, отметил президент, нужно хорошо учиться.
LIFE / Павел Баранов