Путин сорвал аплодисменты указом о стипендиях на встрече со студентами в Калининграде

В России повысят президентские стипендии до 30 тысяч рублей, правительственные — до 20 тысяч рублей. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече со студентами в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мы приняли решение повысить президентские стипендии. Теперь президентская стипендия будет 30 тысяч рублей", — сказал он, чем вызвал бурные аплодисменты учащихся.