Регион

Уведомления отключены

25 января, 12:46

Путин тепло поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днём

Президент Владимир Путин тепло поздравил российских студентов, аспирантов и преподавателей с Днём студенчества. С поздравлений началась сегодня его встреча с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

"Все мы помним, что когда-то учились в университете, в институте. Это незабываемые годы", — признался российский лидер.

Президент Владимир Путин тепло поздравил российских студентов, аспирантов и преподавателей с Днём студенчества. Видео © Пресс-служба Кремля

По словам Путина, сейчас, когда страна наша развивается и весь мир находится в стадии фундаментальных изменений, важно чувствовать себя полноценным участником этого процесса. А для этого, отметил президент, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени и сил.

При чём тут Татьяна? Всё о праздновании Дня студента и его небесной покровительнице
При чём тут Татьяна? Всё о праздновании Дня студента и его небесной покровительнице

Напомним, сегодня Владимир Путин также пообщается с главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей. Ранее в Кремле рассказывали, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента в Калининград — борт пролетел над нейтральными водами.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • Праздники
  • День студента
  • Общество
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров