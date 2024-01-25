Путин тепло поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днём

Президент Владимир Путин тепло поздравил российских студентов, аспирантов и преподавателей с Днём студенчества . С поздравлений началась сегодня его встреча с учащимися Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде.

"Все мы помним, что когда-то учились в университете, в институте. Это незабываемые годы", — признался российский лидер.

По словам Путина, сейчас, когда страна наша развивается и весь мир находится в стадии фундаментальных изменений, важно чувствовать себя полноценным участником этого процесса. А для этого, отметил президент, нужно хорошо учиться, не жалеть для этого времени и сил.