Песков: Коридор над Литвой для пролёта Путина в Калининград не запрашивался

Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента Владимира Путина в Калининград — борт пролетит над нейтральными водами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что для обеспечения безопасности президента при полёте в Калининград делается всё необходимое.