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25 января, 10:08

Песков: Коридор над Литвой для пролёта Путина в Калининград не запрашивался

Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента Владимира Путина в Калининград — борт пролетит над нейтральными водами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что для обеспечения безопасности президента при полёте в Калининград делается всё необходимое.

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Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Путин посетит Калининград, где в Татьянин день встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Кроме того, президент встретится с главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев
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