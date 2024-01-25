Песков: Коридор над Литвой для пролёта Путина в Калининград не запрашивался
Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролёта самолёта президента Владимира Путина в Калининград — борт пролетит над нейтральными водами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что для обеспечения безопасности президента при полёте в Калининград делается всё необходимое.
Напомним, сегодня, 25 января, Владимир Путин посетит Калининград, где в Татьянин день встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Кроме того, президент встретится с главой Калининградской области Антоном Алихановым, проведёт совещание по социально-экономическому развитию региона и по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей.
ТАСС / Валерий Шарифулин