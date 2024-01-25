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25 января, 09:20

Путин сегодня посетит Калининград

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 января, посетит Калининград, где в Татьянин день встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Про Калининград: мы приедем и мы поедем сразу в университет, где будет по случаю Дня студента, Татьяниного дня, общение со студентами свободное",  рассказал представитель Кремля.

Кроме того, президент встретится с главой Калининградской области Антоном Алихановым, они проведут совещание по социально-экономическому развитию региона. Также глава государства по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей.

При чём тут Татьяна? Всё о праздновании Дня студента и его небесной покровительнице
При чём тут Татьяна? Всё о праздновании Дня студента и его небесной покровительнице

А накануне у Владимира Путина в Кремле состоялась встреча с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Александра Вишнякова
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