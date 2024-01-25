Путин сегодня посетит Калининград

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 января, посетит Калининград, где в Татьянин день встретится со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Про Калининград: мы приедем и мы поедем сразу в университет, где будет по случаю Дня студента, Татьяниного дня, общение со студентами свободное", — рассказал представитель Кремля.

Кроме того, президент встретится с главой Калининградской области Антоном Алихановым, они проведут совещание по социально-экономическому развитию региона. Также глава государства по видеосвязи откроет предприятие по производству панелей для солнечных батарей.