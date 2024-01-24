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24 января, 11:27

Президент Чада на встрече с Путиным выразил соболезнования из-за крушения Ил-76

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби, находящийся с визитом в Москве, на встрече с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области.

Президент Чада на встрече с Путиным выразил соболезнования из-за крушения Ил-76. Видео © LIFE

"Я слышал о крушении самолёта, и я хотел бы от своего имени и от народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", — сказал Деби.

ВСУ сбили Ил-76, зная о том, что сегодня должен был состояться обмен пленными 192 на 192
ВСУ сбили Ил-76, зная о том, что сегодня должен был состояться обмен пленными 192 на 192

Напомним, сегодня, 24 января, в Белгородской области ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военных. Кроме того, на борту находились трое сопровождающих и пятеро членов экипажа. Все погибли. Позже выяснилось, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сейчас украинские СМИ быстро подчищают информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ.

Депутат Картаполов в беседе с Лайфом объяснил, почему у сбитого Ил-76 не было сопровождения
Депутат Картаполов в беседе с Лайфом объяснил, почему у сбитого Ил-76 не было сопровождения
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Александра Вишнякова
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