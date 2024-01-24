Президент Чада на встрече с Путиным выразил соболезнования из-за крушения Ил-76
Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби, находящийся с визитом в Москве, на встрече с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области.
Президент Чада на встрече с Путиным выразил соболезнования из-за крушения Ил-76. Видео © LIFE
"Я слышал о крушении самолёта, и я хотел бы от своего имени и от народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", — сказал Деби.
Напомним, сегодня, 24 января, в Белгородской области ВСУ сбили российский военно-транспортный самолёт, перевозивший 65 пленных украинских военных. Кроме того, на борту находились трое сопровождающих и пятеро членов экипажа. Все погибли. Позже выяснилось, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сейчас украинские СМИ быстро подчищают информацию о том, что Ил-76 сбили ВСУ.
LIFE