Президент Чада на встрече с Путиным выразил соболезнования из-за крушения Ил-76

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби, находящийся с визитом в Москве, на встрече с Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области.

"Я слышал о крушении самолёта, и я хотел бы от своего имени и от народа выразить искренние соболезнования в связи с гибелью российских солдат", — сказал Деби.