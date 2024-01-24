МО РФ: На борту упавшего под Белгородом Ил-76 было 65 украинских пленных

Военно-транспортный самолёт Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на борту было в том числе 65 пленных украинских военных.

В МО РФ уточнили, что борт упал при выполнении планового полёта около 11 утра мск 24 января.

"На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих", — говорится в сообщении министерства.

Место падения Ил-76 под Белгородом. Фото © SHOT

К месту ЧП вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.