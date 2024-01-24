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24 января, 09:02
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Очевидцы сообщают о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области

Очевидцы сообщают о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. Ранее о неком происшествии в Корочанском районе сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал он в телеграм-канале.

В Сети появилось видео, как утверждается, с моментом падения борта. Но официально эта информация пока не подтверждена.

Предположительно, видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT

Беспилотник сбит над Белгородской областью
Беспилотник сбит над Белгородской областью

При этом ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, власти призывали людей остаться дома и не подходить к окнам. К настоящему моменту тревога отменена.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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