Очевидцы сообщают о крушении самолёта Ил-76 в Белгородской области

Очевидцы сообщают о крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. Ранее о неком происшествии в Корочанском районе сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже", — написал он в телеграм-канале.

В Сети появилось видео, как утверждается, с моментом падения борта. Но официально эта информация пока не подтверждена.

Предположительно, видео падения Ил-76 в Белгородской области. Видео © SHOT